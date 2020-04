Hjemmefester skaper hodebry i Helsedirektoratet

– Vi er bekymret for at unge mennesker ikke forholder seg til regelen om ikke å samles mer enn fem personer og å holde god avstand. Når man avholder fest, bryter man med dette og utsetter andre for smitterisiko. Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltakerne er syke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Vår klare oppfordring er: Hold avstand, ingen fest, sier han.

Stoppet fester

Over hele landet måtte politiet bruke store ressurser på å stoppe hjemmefester lørdag. Operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt opplyser til NTB at

Fakta om coronautbruddet i Norge * 119 personer er meldt døde av covid-19-sykdom. Gjennomsnittsalderen til de 98 døde som var varslet til FHI lørdag klokken 8, var 83 år. Den yngste var 51 år, den eldste 102. 53 prosent av de døde er menn. * 6.415 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 48 år. Fordelingen er lik mellom kvinner og menn. * 53 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 11 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 22 prosent er smittested ukjent. * I alt 214 coronapasienter var lørdag ettermiddag innlagt på sykehus, 20 færre enn fredag. * 152 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 25 i Helse Midt-Norge, 23 i Helse vest og 14 i Helse nord. * 82 pasienter ble lørdag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 178 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 76 prosent var menn. * 124.279 personer var lørdag testet for coronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per lørdag ettermiddag var 1.347 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset. 508 ansatte er registrert smittet, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

de natt til søndag fikk 20 meldinger om fest og forstyrrelse av natteroen. Mens det var helt tomt i Stavanger sentrum, måtte politiet rykke ut og stoppe fester med over 20 personer til stede.

– Vi gir råd og sier at de må ta del i smittedugnaden, at de må skjønne alvorligheten, sier Solheim, som også forteller at politiet i enkelte tilfeller har vært nødt til å iføre seg fullt smittevernutstyr.

– Tror det er over

Trøndelag politidistrikt melder på Twitter at de fikk 18 meldinger om feststøy og brudd på smittevernsregler natt til søndag, men at de ikke har hatt kapasitet til å respondere på alle meldingene. Også politiet i Nordland måtte stoppe fester.

– Det virker som folk tror dette er over, og bare gjør som man føler for. Det er det på ingen måte, sier operasjonsleder Remi Johansen til VG.