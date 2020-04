Isfisker gikk gjennom isen – ble reddet av frivillige

Mannen var alene ute på Steglevannet på Konnerud da isen sviktet under beina hans, skriver Drammens Tidende. To personer som befant seg på en hytte like ved hørte mannen rope om hjelp og kom ham til unnsetning.

De gikk ut i vannet og hentet mannen opp og fikk pakket ham inn i ulltepper før han ble kjørt til Drammen sykehus, opplyser politiet.

– De to personene har gjort en heltemodig innsats. Jeg vil nok si at mannen i 60-årene lå såpass lenge under isen at det kunne blitt kritisk hvis ikke de to hadde kommet. De har nok reddet liv i kveld, sier innsatsleder Torben Henriksen til avisa.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 20.40 lørdag kveld. Men da de kom til stedet var pilkeren allerede tatt på land.