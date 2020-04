Høie bes forenkle tilbud om influensavaksine

Frps helsetopp på Stortinget er nå tilbake på jobb etter selv å ha blitt smittet med koronaviruset. Hun mener viruset lærer oss hvor alvorlig en pandemi er for samfunnet.

– Vi kan aldri ta lett på en smittsom sykdom som sprer seg i befolkningen og truer våre liv og vår levemåte, sier hun til NTB.

Bruun-Gundersen utfordrer helseminister Bent Høie (H) og tar til ordet for at det må bli enklere å ta influensavaksiner fremover. Hun minner om at influensa i gjennomsnitt forårsaker rundt 900 dødsfall i året i Norge.

– Vil helseministeren sørge for forenklinger i tilbudet om influensavaksine høsten 2020, slik at apotekene kan tilby influensavaksine uten å kreve at legene skriver ut resept først? skriver Bruun-Gundersen i et brev til Høie.

Hun viser til at 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom og derfor anbefales vaksinering.

Frp-politikeren viser til at generell vaksinemotstand har økt de siste årene, både i verden og Norge, og at alvorlige sykdommer som meslinger og tuberkulose, som kunne vært utryddet, har blusset opp igjen.

– I år sitter hele verden og venter på en vaksine mot korona, og jeg håper folk flest nå ser hvor verdifullt vaksiner er for våre liv, sier Frp-politikeren.