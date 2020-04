Flere ras ved riksvei 13 over Vikafjell i Vestland

Like før klokken 18.00 langfredag fikk Vegvesenet melding om et snøskred på riksvei 13 over Vikafjell, skriver Bergens Tidende.

– Skredet er kanskje så mye som 50 meter bredt, og fire-fem meter høyt, forteller trafikkoperatør Kjetil Løvås hos Vegtrafikksentralen.

Ifølge vitner er det ingen som skal være tatt av skredet. Omfanget på skredet betyr at ryddejobben vil ta tid.

– Så det er bare å belage seg på at det vil bli stengt en stund, sier trafikkoperatøren.

Første vurdering om veien kan åpnes, er tirsdag 14. april.

Klokken 19.20 meldte Vest politidistrikt om at det har gått flere ras i området ved Hola og Kvassdalen, og at ressurser er på vei til området for å få en oversikt over situasjonen.

– Det er ikke meldt om biler som er tatt av raset, skriver politiet på Twitter.