Kvinne fraktet til sykehus etter fallulykke

Klokken 15.05 ble Oslo-politiet kalt inn til å bistå med å berge en kvinne er etter en fallulykke ved Lutvann.

– Vi ble bedt om å bistå fordi kvinnen lå litt vanskelig til etter fallet, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen forteller at kvinnen skal ha falt ned en skrent, og at hun var bevisst etter at hun ble berget. Nå har kvinnen blitt kjørt videre til sykehus.

Politiet ble kontaktet av ambulansepersonell som allerede var på stedet og trengte assistanse.