Langfredagsmesse i Peterskirken

Pave Frans holder langfredagsmesse i den tomme Peterskirken.

Den årlige langfredagsmessen samler vanligvis tusener av pilegrimer og turister forut for korsvandringen som ender utenfor Colosseum. I år strømmes messen på nett.

Gudstjenester strømmes

Oslo Katolske Bispedømme strømmer direkte langfredagsliturgien med biskop Bernt Eidsvig fra St. Olav Domkirke i Oslo etter at den årlige økumeniske korsvandringen i Oslo bortfalt på grunn av koronautbruddet.

Den norske kirke overfører gudstjeneste fra Domkirken i Tromsø på NRK. Mange lokale menigheter overfører egne gudstjenester på Facebook eller sosiale medier.

G20-møte om olje og koronavirus

G20-landenes energiministre møtes via videolink for å diskutere oljeproduksjon og koronapandemi. Saudi-Arabia er vert for møtet.

Opec og Russland ble i et videomøte torsdag enige om et kutt i oljeproduksjonen på 10 millioner fat per dag i mai og juni.

Ti år siden flystyrten i Smolensk

Det ti år siden flystyrten i Smolensk i Russland der Polens president Lech Kaczynski og en lang rekke andre polske samfunns- og militærtopper omkom.

De var på vei til en markering for den såkalte Katyn-massakren under andre verdenskrig, der flere tusen polske soldater og offiserer ble skutt av sovjeterne.

50 år siden The Beatles ble oppløst

Den 10. april er det gått 50 år siden The Beatles ble oppløst, da Paul McCartney kunngjorde at han forlot bandet.

Det fikk sørgende fans til å samles utenfor hovedkvarteret til plateselskapet Apple i London, som om noen var død.