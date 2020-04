Politiet refser bålbrenning i Oslo-marka

Godværet i påskeferien lokket mange til å dra på skogtur skjærtorsdag. Mange hadde åpenbart ikke tenkt å la det bli med en dagstur, men belaget seg på å overnatte i skogen i Oslo. Men skogen er tørr og faren for skogbrann er absolutt til stede.

– Litt over midnatt ble vi kontaktet av brannvesenet som hadde mottatt mange bekymringsmeldinger i forbindelse med bålbrenning i skogen ved Grefsenkollen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen forklarer at selv om farenivået for skogbrann er på gult nivå er det relativt stor fare for skogbrann. På Twitter natt til fredag ba Pedersen folk om å ta seg sammen.

– Det er ganske mange folk i marka og sannsynligvis mange som har til hensikt å overnatte, sier Pedersen og legger til at politiet følger med og rykker ut der det oppstår behov.

– Hovedinntrykket er vel at folk oppfører seg skikkelig og respekterer restriksjoner om sosial distansering og andre smitteverntiltak, men som alltid ellers: Når alkoholen går inn, så går ofte vettet ut, sier Pedersen.