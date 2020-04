Mann i 50-årene varetektsfengslet etter hyttebrann i Finnmark

Mannen er siktet etter mordbrannparagrafen etter at han i beruset tilstand satte fyr på sin egen hytte i Bugøyfjord i Finnmark mens familiemedlemmer var i hytta.

– Vi har siktet ham på grunnlag av at han skal ha forårsaket en brann som kunne ha ført til tap av menneskeliv. Utover det ønsker jeg ikke å gå i detaljene for vårt grunnlag, sier politiadvokat Are Aarhus i Finnmark politidistrikt til iFinnmark.

I kjennelsen fra Øst-Finnmark tingrett heter det at man legger særlig vekt på mannens egen forklaring i politiavhør. Mannen har erkjent straffskyld og motsatte seg heller ikke varetektsfengslingen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 5.35 onsdag morgen, og alle nødetater pluss redningshelikopter ble sendt til stedet. Hytta var overtent da nødetatene kom fram.

Alle i hytta klarte å ta seg ut av hytta på egen hånd og ble sendt til Kirkenes sykehus for nærmere undersøkelser. De fikk lettere brann- og røykskader.