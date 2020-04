Kommunen opplyste onsdag at én beboer var død som følge av koronaviruset. Torsdag ettermiddag bekrefter kommunen at ytterligere to personer døde ved sykehjemmet på onsdag.

Dermed er det registrert til sammen ti dødsfall relatert til coronaviruset i kommunen, skriver Budstikka. På landsbasis er det nå registrert 108 slike dødsfall.