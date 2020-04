80 år siden den tyske invasjonen

Skjærtorsdag er det 80 år siden Norge ble invadert av Tyskland, men det blir ingen offentlige markeringer av dagen.

Oscarsborg, som ligger ved Drøbak, er kanskje det mest omtalte stedet i fortellingen om invasjonen av Norge. Natt til 9. april fikk de Blücher i sikte. Oberst Birger Eriksen valgte å åpne ild, senket skipet og sørget med det for en forsinkelse i de tyske invasjonsplanene som antakelig var nok til at kongen og regjeringen kom seg i sikkerhet.

EUs finansministre fortsetter forhandlinger om krisepakke

EUs finansministre fortsetter for tredje dag på rad forhandlingene om en krisepakke som skal demme opp for de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Uenigheten er sterk blant flere av EU-landene.

Den største uenigheten dreier seg om utstedelsen av såkalte korona-obligasjoner, som vil innebære at alle eurolandene får et felles ansvar for gjelden den økonomiske krisepakken innebærer.

Våpenhvile i Jemen

Den saudiledede militærkoalisjonen som kriger mot Houthi-bevegelsen i Jemen, har kunngjort at en våpenhvile trer i kraft torsdag.

Partene i konflikten skal ha blitt enige om å legge ned våpnene for å unngå et mulig utbrudd av koronavirus i Jemen, og følger dermed en oppfordring fra FN om å stanse kamphandlinger for å bedre kunne håndtere pandemien.

Påskemesse

Pave Frans holder skjærtorsdagsmesse som sendes direkte på nett fra Peterskirken.

Også i Norge overfører flere katolske kirker den tradisjonelle messen, til minne om Jesu siste måltid med disiplene, direkte både på Facebook og på YouTube, ifølge Katolsk.no.

Russisk historiker møter i retten

Rettssaken mot den russiske historikeren Oleg Sokolov (63) starter. Han er tiltalt for, og har innrømmet å ha drept sin 24 år gamle kjæreste og tidligere student for deretter å ha partert liket.

Sokolov bodde sammen med kvinnen de siste to årene. Drapet skjedde i november uke da professoren skal ha skutt henne under en krangel. Etter å ha kvittet seg med levningene, planla han angivelig å begå selvmord, utkledd som Napoleon, ifølge påtalemyndigheten.