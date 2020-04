6.160 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 6.160 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 150 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 297 tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

Trump gjentok kritikken mot WHO

USAs president Donald Trump langet for andre dag på rad ut mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Under sin daglige pressekonferanse sa han at organisasjonen tok feil på mange vis, og at de undervurderte faren av koronaviruset.

Trumps uttalelser kom etter at WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus tok til motmæle tidligere onsdag og bad Trump unngå å politisere pandemien.

Erna Solberg forsvarer WHO

Statsminister Erna Solberg (H) talte president Donald Trump midt imot og forsvarte Verdens helseorganisasjon (WHO) under et intervju med CNN onsdag kveld.

– Jeg mener vi må bygge opp WHO i framtiden slik at de kan respondere enda raskere på kriser. Dette er en pandemi, og globale problemer må løses på et globalt nivå og ikke hvert land for seg selv, sa Solberg.

Linda Tripp er død

Linda Tripp, kvinnen som bidro til å avsløre Lewinsky-affæren, døde onsdag.

Hun tok i hemmelighet opp samtalene med Monica Lewinsky som førte til at president Bill Clinton ble stilt for riksrett i desember 1998. Tripp ble 70 år gammel.

Tre menn pågrepet etter trusler med våpen

Politiet fikk ved 2.15-tiden melding fra flere om at en guttegjeng gikk rundt på Grünerløkka i Oslo med et replikavåpen. Flere skal ha blitt truet og oppfattet situasjonen som skummel og alvorlig.

Politiet traff på de tre mennene like ved legevakta, og pågrep dem. Like i nærheten fant de et naturtro replikavåpen. De tre mennene er alle i midten av 30-årene og godt kjent av politiet. Saken vil bli videre etterforsket.