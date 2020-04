Mann dømt til å betale erstatning etter et dødsfall han er frifunnet for

Etter full runde i rettsvesenet ble en 47 år gammel mann fra Egersund til slutt frikjent for å ha forårsaket dødsfallet til en mann som døde under et nachspiel nyttårsaften 2016. Nå må han likevel betale erstatning til den døde mannens etterlatte, skriver Stavanger Aftenblad.

Etter at Høyesterett opphevet den første dommen på seks år og fem måneders fengsel for grov kroppsskade med døden til følge, frifant Gulating lagmannsrett ham etter tiltalen i fjor vår. I stedet ble han kjent skyldig i kroppskrenkelse uten dødsfølge. Han ble også frifunnet for å betale sivile krav på nærmere fem millioner kroner.

Høyesterett konkluderte imidlertid med at det var saksbehandlingsfeil knyttet til dommen om de sivile kravene og derfor måtte denne delen av saken prøves nok en gang i lagmannsretten.

Der er nå konklusjonen at 47-åringen må betale 2,5 millioner kroner i erstatning for dødsfallet han ble frifunnet for å ha begått. Samme domstol som i fjor frifant 47-åringen for dødsfølgen og konkluderte med at han bare hadde slått den avdøde én gang, kom under erstatningssaken til at han slo minst to ganger og at det var årsakssammenheng mellom volden og at fornærmede døde.

– Dette er en sak som illustrerer at det systemet vi har i Norge, hvor en mann som blir frifunnet for straffskyld likevel kan dømmes erstatningsmessig, er svært problematisk. Hvordan skal folk flest kunne forstå at det er mulig å bli frifunnet og dømt for samme forhold, spør en skuffet forsvarsadvokat Inger Marie Sunde.

Nå vil hun og klienten vurdere om også denne rettsavgjørelsen skal ankes inn for Høyesterett.