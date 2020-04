Tre menn pågrepet etter trusler med våpen i Oslo

Politiet fikk ved 2.15-tiden melding fra flere om at en guttegjeng gikk rundt på Grünerløkka i Oslo med et replikavåpen. Flere skal ha blitt truet og oppfattet situasjonen som skummel og alvorlig.

– En patrulje dro opp til stedet, men da var gjengen borte. Litt senere traff de på tre menn som kunne stemme med beskrivelsene som var gitt, et stykke unna, like ved legevakta, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han forteller at politipatruljen fant et naturtro replikavåpen et stykke unna der de tre ble pågrepet og at dette våpenet trolig ble kastet vekk da politiet nærmet seg.

– Det er umulig for folk å se om det dreier seg om et ekte våpen eller ikke, så det å peke rundt på folk i byen med noe slikt er alvorlig, sier Pedersen.

De tre mennene er alle i midten av 30-årene og godt kjent av politiet. Saken vil bli videre etterforsket.