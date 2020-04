FHI-forsker: – Koronatiltakene har negative konsekvenser for folkehelsa

Økt sannsynlighet for psykiske lidelser, kreftsyke barn som ikke møtte opp til kontroll og rapporter om 50 prosent økning i salg av sukkervarer. Det er noe av det regjeringens tiltak har ført med seg, skriver TV 2.

– Min bekymring er at regjeringen legger for stor vekt på viruset og hva de kan gjøre for å holde det nede, og for liten vekt på konsekvensene av den strategien. Politisk sett tjener de trolig på å takle viruset. Dødstallene er veldig synlige, mens konsekvensene er vanskeligere å måle, sier Grinde.

Seniorforskeren mener det var riktig å iverksette strenge tiltak, men mener det er på tide å gå over til en bremse-strategi fordi kostnaden for samfunnet blir for stor.