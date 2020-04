Uværet har truffet Nordland med full styrke

– Det er djevelsk mye vind som er problemet, i tillegg til sludd og snø som ikke akkurat gjør det bedre, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NRK.

Lofoten er blant stedene som er hardt rammet, noe som medfører at en rekke fergesamband er innstilt og flere bruer stengt.

På Rishøyhamn bru i Vesterålen blåste en trailer full av fisk over ende. Føreren kom uskadd fra hendelsen.

En konteiner har blåst på havet på Sortland. I tillegg er det meldt om mye takplater, isolasjon og andre løse gjenstander som har blåst av gårde.

Meteorologisk institutt opplyste onsdag ettermiddag at «Vindkastene i Lofoten og Vesterålen har vært på godt over 30 meter per sekund! Vinden er på sitt verste nå, før det roer seg utover kvelden».