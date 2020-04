Stortinget gjenopptar normalt arbeid etter påske

– Det betyr flere møter i plenum, fremdeles med 87 møtende representanter, og at den muntlige spørretimen vil være tilbake igjen fra siste uken i april, opplyser Stortinget i en pressemelding onsdag.

Beslutningen ble fattet onsdag av presidentskapet i samråd med de parlamentariske lederne.

Stortinget iverksatte 11. mars en rekke tiltak for å hindre spredning av smitte. Samtidig ble det besluttet at Stortinget kun skulle behandle saker som det var nødvendig å fatte vedtak om nå.

De ulike fagkomiteene oppfordres fremdeles til å ha digitale møter. Det foretas heller ikke innenlands eller utenlands komitéreiser fram til 1. juli. Komitéhøringer må fremdeles skje skriftlig eller ved bruk av videokonferanseløsning.

Når representantene møtes igjen tirsdag etter påske, vil det være 87 møtende representanter, slik det har vært de siste ukene. Dette skal vurderes på nytt i slutten av april.

Publikumsgalleriet har siden 11. mars vært stengt. Men nå åpnes det for at folk igjen kan ta sete på galleriet under stortingsmøter. Besøkende må imidlertid sitte med to meters avstand, og første rad blir stengt av.

Beslutningen om å avlyse besøksgrupper og skolebesøk opprettholdes fram til sommeren.