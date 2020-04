Anne Rimmen er blitt mamma til en liten jente

Det var i et Instagram-innlegg at den tidligere profesjonelle FMX-utøveren proklamerte at han var blitt far for andre gang. Sønnen Ebbe kom sommeren 2016.

«Tenkte å ta et bilde à la dette, men rakk det ikke før jeg ble sendt ut fra Ullevål i går kveld. Så handa er mora sin og babyen er vår. Dette ga mersmak», skriver han under bildet.

Kort etter postet Rimmen det samme bildet der hun skrev «Endelig er lillesøster her! Alt er bra med både liten og stor(e).».

I et telefonintervju med VG røper den nybakte tobarnsfaren at de foreløpig ikke har bestemt hvilket navn den nye verdensborgeren skal få. Alt skal ellers stå bra til med mor og barn.

– Mor og barn har det bra og er på sykehuset. Far er ute av sykehuset, sier Gaup til VG.

De strenge coronatiltakene leggerbegrensninger på sykehusbesøk, men Gaup forteller at han fikk være til stede ved selve fødselen. Deretter var det raskt ut igjen.

– Akkurat nå er det fint at det tas forholdregler, forteller han.