POD-sjef Benedicte Bjørnland mistet tanten til corona: – Svært trist at Alfhilds liv skulle ende slik

Det var Benedicte Bjørnlands søster, SV-politikeren Ninnie Bjørnland, som i et Facebook-innlegg først delte den triste meldingen om Alfhild Bjørnlands bortgang som følge av covid-19. Bjørnland hadde selv jobbet som operasjonssykepleier og blir beskrevet av niesen som en «svært yrkesstolt, ganske myndig og litt ukonvensjonell dame som i sitt yrkesliv som sykepleier har jobbet med det meste av sykdommer, og smittsomme».

– Jeg kan bekrefte at vår tante Alfhild Bjørnland døde av Covid-19 på Hovseterhjemmet 6. april, skriver Benedicte Bjørnland i til ABC Nyheter.

Bjørndal er direktør ved Politidirektoratet (POD).

– Hun ble 94 år gammel og hadde et langt og arbeidsomt liv. Familien hadde likevel håpet på flere gode år og synes det er svært trist at Alfhilds liv skulle ende slik, uttrykker hun.

Politidirektøren er samtidig takknemlig for pleien tanten fikk under oppholdet.

– Som beboer på et sykehjem er man særlig sårbar. Vi opplever imidlertid at den enkelt ansatte på Hovseterhjemmet etter forholdene har gjort sitt aller beste for å ta vare på Alfhild, skriver hun.

Seks nye dødsfall ved sykehjem i Oslo



Onsdag kveld ble det meldt om at seks nye beboere ved sykehjem i Oslo har dødd som følge av coronasmitte. De seks var beboere ved Bekkelagshjemmet, Hovseterhjemmet, Økernhjemmet, Akerselva sykehjem, Oppsalhjemmet og Nordseterhjemmet.

Så langt er 16 beboere ved Oslos 39 langtidshjem døde som følge av covid-19.

– Beboere på våre langtidsinstitusjoner rammes spesielt hardt av pandemien, da snittalderen ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer, skriver Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Tar med smitte til sykehjem

I Oslo, der Hovseterhjemmet ligger, bor det omkring 3600 mennesker på sykehjem, og det jobber nesten 10.000 mennesker i disse institusjonene.

I et intervju med Dagbladet, sier direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten i Oslo, Henrik Mevold, at det blir stadig mer krevende etter hvert som smitten sprer seg i befolkningen.

–Våre ansatte bor med sine familier, tar kollektivtransport til og fra jobb og går i butikken som alle andre. Da øker risikoen for at de blir utsatt for smitte. Mange kan være smittet uten å kjenne symptomer og ta med smitte inn til institusjonen, sier Mevold.

Han forklarer at Sykehjemsetaten har innført strenge tiltak for å stoppe spredningen og at alle beboere med symptomer testes fortløpende, mens medarbeidere med luftveissymptomer sendes rett i karantene før de testes.

– Å teste mye er et veldig viktig tiltak for oss. Det tyder på at det er medarbeidere som har tatt med smitten inn i institusjonene, og det er veldig viktig at vi klarer å spore denne smitten, sier Mevold, og legger til at testingen ser ut til å ha effekt fordi flertallet av institusjonene med smitte bare har smittede ansatte og ikke smittede beboere.

Innførte besøksforbud

Per 3. april hadde Oslo kommune testet 490 av 3.600 langtidsboere. Av disse hadde 45 påvist smitte. Kommunen har allerede i flere uker hatt besøksforbud på sine sykehjem, og bortimot all smittespredning kan derfor spores til de ansatte og beboere. Kommunen har bestemt at i hovedsak skal ingen ansatte jobbe ved flere institusjoner samtidig.

– Vi vet at særlig eldre mennesker er en sårbar gruppe. Derfor vil vi gjerne minne om at kommunene må påse at smittevernråd følges av alle ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien, sa fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på en pressekonferanse torsdag forrige uke.

De siste tallene fra Folkehelseinstituttet viser at 93 personer er meldt døde av covid-19-sykdom i Norge. Gjennomsnittsalderen til de 80 døde var 84 år - den yngste var 51 år, den eldste 102. 52 prosent av de døde er menn.

Samtidig viser tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt, at 6.010 personer har fått påvist smitte av coronaviruset. Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet er 48 år, mens fordelingen er lik mellom kvinner og menn.