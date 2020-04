Nedbør over hele landet i påsken

– I påskehelgen blir det ikke fint vær noen steder i landet, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

Skjærtorsdag avtar stormen som herjer i Nord-Norge, men til gjengjeld er det fortsatt ventet mer snø i landsdelen gjennom hele påsken. Finnmarksvidda og Øst-Finnmark vil få litt annet vær enn resten av landsdelen. Størst mulighet for sol i hele Nord-Norge vil bli på torsdag.

– Det positive er at det ikke vil bli sterk vind, sier Sarchosidis.

Mye snø i nord

Nord-Norge har fått mye snø denne vinteren og våren, og flere steder er det satt nye snørekorder. Snøværet har også skapt problemer for trafikken. Onsdag er det kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet i Nordland, mens E6 over Kvænangsfjellet i Finnmark var stengt i flere dager i forrige uke på grunn av rasfare.

Torsdag og fredag vil det fortsatt være tørt og fint vær på Østlandet, med fortsatt gressbrannfare. Vestlandet får litt skyer, mens Trøndelag og Møre og Romsdal må regne med litt snø.

Våt påskehelg

I påskehelgen er det meldt plussgrader i hele Sør-Norge, men været er preget av et lavtrykk som vil gi regn gjennom hele helgen.

– 2. påskedag går Midt-Norge tilbake til snøbyger, mens resten av Sør-Norge ser ut til å slippe unna, avslutter Sarchosidis.