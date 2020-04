Mann fikk justert smittebot på 40.000 kroner

To overtredelser er blitt til én, og politiet har justert forelegget. Mannen protesterte mot framstillingen av saken og fikk medhold.

Mannen kom hjem fra England 15. mars og skulle ha gått i karantene i 14 dager, men han møtte i stedet på arbeid allerede 21. mars, skrev politiet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Noen dager etter hadde han influensasymptomer og møtte opp på et legesenter for testing av smitte. Testen skal i ettertid ha påvist SARS-CoV-2 og covid-19 symptomer. Politiet skrev også at en lege ble smittet.

Men mannen i 50-årene hadde ikke oppsøkt den smittede legen på legesenteret der han jobbet. Da han senere testet seg, skjedde det i tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene, skriver politiet.

I tillegg skrev politiet først i pressemeldingen at mannen i avhør tirsdag hadde innrømmet straffskyld, og han vedtak forelegget. Noen timer senere kom beskjeden om at han ikke lenger godtar forelegget.

Han hevder at han ikke har gjort seg skyldig i to overtredelser av karantenebestemmelsene, men han erkjenner den ene. Nærmere undersøkelser bekrefter mannens versjon, skriver politiet.

– Det opprinnelige forelegget vil bli opphevet, og det vil bli utferdig et nytt forelegg for én overtredelse av karantenebestemmelsene, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.