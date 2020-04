Hytteforbudet oppheves

Men de første lettelsene kommer først etter påske.

– Det skal gå langsomt og varsomt, sånn at vi kommer oss trygt hjem igjen, sa helseminister Bent Høie da han og regjeringen presenterte endringene i tiltakene.

Dette er noen av hovedpunktene:

* Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

* 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak.

* Hytteforbudet blir opphevet 20. april.

* Større idretts- og kulturarrangementer forbys fram til 15. juni.

* Fysioterapeuter og psykologer kan begynne å jobbe igjen fra 20. april, men må følge nye smittevernstandarder.

Unødvendige fritidsreiser frarådes fremdeles

Fra og med mandag 20. april vil det altså ikke lenger være ulovlig å overnatte på hytta. Men regjeringen fraråder fremdeles alle unødvendige fritidsreiser.

Helt siden det omstridte hytteforbudet ble innført 19. mars, har det skapt stor debatt i befolkningen. Mange nordmenn har vært frustrerte over å ikke kunne reise på påskefjellet slik som vanlig.

– Fra 20. april vil vi åpne for at folk igjen kan få overnatte på hytta, men oppfordringen om å begrense unødvendig fritidsreiser gjelder fremdeles, sier statsminister Erna Solberg (H).

Kunnskapsminister Guri Melby (V), Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse om hvilke coronatiltak regjeringen ønsker å videreføre i dagene og ukene etter påske. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi må altså fortsatt holde bevegelsesmønstrene våre begrenset og smitten vår nede, sier hun.

Dersom hytta ligger i en annen bo- og arbeidsmarkedsregion enn der man bor, regnes hytteturen imidlertid som en unødvendig fritidsreise, påpeker helseminister Bent Høie (H).

– Da bør man ikke reise, men det er ikke straffbart. Det er mange av våre andre anbefalinger som ikke er straffbare. Men det er anbefalinger som folk følger, og det er jeg veldig glad for, sier Høie til NTB.

– Langt fra halvspilt

Samtidig videreføres karantenereglene, krav om å holde avstand, reiserestriksjoner og hygienerådene.

– Det vi gjør nå, er å åpne litt opp. Men jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at dette ikke betyr at vi kan bli mer uforsiktige på andre områder. Andre tiltak og råd gjelder derfor fremdeles, sier statsminister Solberg.

Hun advarer mot å tro at vi nå kan lene oss tilbake og bevege oss for fullt tilbake til hverdagen.

– Vi er fortsatt langt fra halvspilt hvis vi skal sammenligne oss med en fotballkamp. Men med godt lagspill har Norge klart å få kontroll på dette viruset. Jobben nå er å holde fast på denne kontrollen, sier statsministeren.

Fakta om forlengede smitteverntiltak i Norge Her er regjeringens smitteverntiltak som gjelder fra 13. april. * «Regjeringen fortsetter «slå ned-strategien» i kampen mot coronasmitten * Skoler og barnehager holder stengt i hele landet også etter påske. Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO. * 27. april: Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. * 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. * Regjeringen opphever forbudet om å overnatte på hytta fra 20. april * 20. april: Helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern. * 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak. * Større idretts- og kulturarrangement forbys fram til 15. juni. * Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. Følgende tiltak, vedtatt 12. og 24. mars, videreføres: * Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken. * Ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. * Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist coronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for coronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden. * Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres. Men foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. * Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, ved grensen, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag. * Kontrollen ved interne grenser i Schengenområdet forlenges. * Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020. * Alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. * Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. * Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt. * Alle landets trafikkstasjoner holder stengt. * Kollektivtransport opprettholdes.

Tilbake til mer normal hverdag

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at målet til regjeringen er at alle barn skal tilbake på skolen før sommeren.

– Det er ikke sikkert det blir som før 12. mars, for mange blir det kanskje i mindre grupper. Og det er ikke sikkert at alle får fulle dager eller fulle uker. Men det å komme tilbake til en mer normal hverdag og sitt vante miljø, er viktig for alle barn og unge, ikke bare for de minste, sier hun.

Kunnskapsministeren kunne også fortelle at de videregående skolene åpner for elever på yrkesfag for de to siste årstrinnene fra 27. april, mens universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte samme dag.

– Ikke vunnet

Helseminister Høie sier at bedre testing og rask isolering av smittede blir viktig i tiden framover.

– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid, sier han.

Regjeringen utelukker ikke at de kan bli nødt til å stramme inn igjen senere dersom smitten blusser opp igjen.

– Vi har nå kortroll på smittespredningen, men vi vet også at det er veldig lett å miste kontrollen. Derfor må vi alle ta hensyn til trygghet og forutsigbarhet, sier Høie.

I samsvar med råd

Endringene i tiltakene samsvarer i stor grad med det regjeringen er blitt rådet til av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, som igjen har fått anbefalinger av flere ekspertgrupper.

Helsedirektoratet ville imidlertid åpne barneskolene på alle trinn, mens regjeringen gikk for gjenåpning av 1.–4. trinn i første omgang.

– Vi foreslo et litt større spenn, fra 1.–7. trinn. Regjeringen har veldig mange gode argumenter for det den har valgt, og jeg tror det er en klok samlet vurdering, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Direktør Camilla Stoltenberg i FHI sier at det nå er viktig å få økt kapasiteten for testing og sporing av smitte, slik at man forhåpentligvis kan slippe inngrep som er så ødeleggende på samfunnet.

– Vi tar løpende hensyn til hvordan smitten er, men vi er fryktelig usikre på tallene, sier Stoltenberg.