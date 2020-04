Kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni

Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset. Blant annet skal folk holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem.

– Det betyr at fram til 15. juni vil det ikke være noen idrettsarrangementer eller konserter som skal avholdes, sier kulturministeren.

Han vil foreløpig ikke spekulere i hva som skjer med resten av sommerarrangementene og festivalsesongen etter 15. juni.

– Vi trenger et bredere beslutningsgrunnlag, sier han.

Dagens avgjørelse får også betydning for 17. mai-feiringen, som Raja har fått ansvar for å koordinere fra regjeringens side.

– Vi kommer nærmere tilbake til dette over påsken. Det er vanskelig å se for seg at barnetogene, slik vi kjenner dem, vil gå som planlagt, sier han.