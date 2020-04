Erna Solberg informerer om videre coronatiltak tirsdag ettermiddag

I tillegg til statsministeren vil kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) delta på pressekonferansen, der regjeringen skal informere om den videre håndteringen av coronapandemien.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, vil også være til stede.

NTB skrev mandag at det under en regjeringskonferanse tirsdag formiddag kan bli tatt en beslutning om hvorvidt de restriktive tiltakene som ble innført 12. mars skal videreføres, og at denne beslutningen kan bli lagt fram senere tirsdag.

Stengte barnehager og skoler

Dette er noen av tiltakene som ble innført 12. mars, og som utløper 13. april:

* Alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner stenges.

* Folk som oppholder seg sammen over lengre tid skal holde en avstand på to meter, og det er ikke lov å samles mer enn fem personer utendørs.

* Alle som har vært i utlandet, må holde seg hjemme i karantene i 14 dager.

* Det er ikke lov å overnatte på fritidseiendom utenfor bostedskommunen.

* Alle kulturarrangementer er avlyst eller stengt.

* Alle treningssentre og svømmehaller er stengt.

* Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges.

Viderefører trolig mange tiltak

Det er ventet at de fleste restriktive tiltakene blir videreført, men at det kan komme enkelte lettelser. Trolig vil regjeringen være svært forsiktig med å lempe på for mange tiltak, av frykt for å måtte stramme inn igjen senere.

Regjeringen har valgt å hemmeligholde de tre rapportene som skal bidra til beslutningsgrunnlaget. Folkehelseinstituttet gir råd om smittespredning, et eget utvalg leverte mandag sin rapport om økonomiske følger av tiltakene, og et skoleutvalg ga sine innspill sist fredag.

Samtidig har Helsedirektoratet gitt overordnede råd om hva som bør skje med de mange ulike tiltakene.

Helseminister Bent Høie sa på en pressekonferanse mandag ettermiddag at nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at hver coronasmittet i Norge sannsynligvis smitter i gjennomsnitt 0,7 annen person.

– Det betyr at vi har fått coronaepidemien under kontroll, sa Høie.