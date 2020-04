Virusutbruddet stanset bøssebærere -fasteaksjon blir digital

En uke før påske hadde Kirkens Nødhjelp samlet inn 16 millioner kroner til årets fasteaksjon, skriver Vårt Land. Den norske kirkes 50 år lange tradisjon med å samle inn penger fram mot påske så imidlertid ut til å få seg et skudd for baugen da koronakrisen satte en effektiv stopper for å sende årets konfirmanter ut med bøsser i dagene før påske.

I stedet har 950 menigheter nå hevet seg rundt og etablert digitale innsamlinger gjennom sosiale medier. Fram mot lørdag, som er siste dag av aksjonen, vil det holdes konserter og andre arrangementer på nett for å samle inn penger til rent vann.

– Jeg er usikker på om vi kommer til å matche beløpet fra i fjor, det skal godt gjøres. Vi er bare utrolig glade og takknemlige for engasjementet og det vi får til. Vi ser ikke på det vi samlet inn i fjor, sier markedssjef Ragnhild Toyomasu i Kirkens Nødhjelp til avisen.

I fjor kom det inn 32 millioner kroner til aksjonen. Det var på høyde med tidligere år. Rundt en tredel av Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsbeløp kommer fra fasteaksjonen.