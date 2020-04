Siktede etter storsvindel utleveres ikke på grunn av virusutbruddet

Tirsdag skulle en domstol i Israel ha behandlet utleveringssaken mot de to mennene på 27 og 28 år som er siktet for å ha tappet den norske avdelingen av det amerikanske energiselskapet Edison i Rogaland for 150 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Nå er rettsmøtet utsatt til 17. mai på grunn av smittefaren som koronaviruset medfører, opplyser politiet.

– Det kan ende med utlevering eller med at retten ber om ytterligere opplysninger for å få saken bedre belyst, sier politiadvokat Rune Gjertsen i Sørvest politidistrikt.

Begge de siktede, som norsk politi mener tilhører en ring av organiserte kriminelle, ble begjært utlevert til Norge 1. desember i fjor. Begge er italienske statsborgere, men den ene har også israelsk statsborgerskap. Begge nekter skyld etter den norske siktelsen, men en rettskjennelse fra 20. januar skal ha bestemt at de to må sitte i varetekt fram spørsmålet om utlevering er avgjort.

Pengene som selskapet ble lurt til å betale skal ha blitt overført til bankkontoer i Hongkong. Pengene er ikke kommet til rette.