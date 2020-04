30.000 sykehusavtaler avlyst eller utsatt i Helse Bergen

Operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er utsatt eller avlyst som følge av koronautbruddet. De to siste ukene i mars ble 40 prosent av den planlagte aktiviteten redusert, skriver Bergens Tidende. Nå er legene ved sykehuset bekymret for pasienter som får utsatt nødvendige inngrep og for at alvorlig syke unnlater å søke hjelp.

Foretakstillitsvalgt for overlegene Geir Arne Sunde sier tiden nå er inne for å igjen trappe opp virksomheten. Han viser til at kurven over antallet koronapasienter har flatet ut og at det gir rom for mer planlagt aktivitet.

– Vi frykter at folk der ute unnlater å søke hjelp for hjerterytmeforstyrrelser eller mindre infarkt, for eksempel, sier Sunde til avisen.

Administrerende direktør Eivind Hansen sier det nå kan være naturlig å ta inn flere vanlige pasienter og at ledelsen etter påske vil drøfte dette. Hansen sier kapasiteten på intensivplasser fremdeles vil være et kritisk punkt ettersom dette er noe både folk syke av covid-19 og personer som har vært gjennom en operasjon vil være i behov av.