FHI: Tror det er drøyt 14.000 coronasmittede i Norge

5.755 personer i Norge har fått påvist coronaviruset.

Ettersom ikke alle er testet, er det trolig et større mørketall. Folkehelseinstituttet (FHI) har nå gjort analyser der det samlede antall smittede, inkludert både de som er smittet og de som har vært smittet, nå er beregnet til 14.146.

– Det er vesentlige lavere enn det som er beregnet tidligere, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI, under presentasjonen av tallene.

Hun pekte også på at framskrivingstallene – hvis smittetallet på 0,71 fortsetter – viser at antall sykehusinnleggelser de nærmeste tre ukene også vil ligge langt lavere enn først beregnet.

Hun pekte også på at 16. mars, da alle tiltakene som ble innført 12. mars var på plass, lå smittetallet – altså hvor mange personer en person som er smittet vil smitte – lå på 2,5. Senest sist fredag var smittetallet på 1,15.

– Hvis smittetallet fortsetter å ligge lavt og våre modeller for å beregne framskrivingen er riktige – så er det mest sannsynlig at vi får et raskt fall og at det holder seg nede, sa Stoltenberg.