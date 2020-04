Barnehager skeptiske til åpning etter påske

I undersøkelsen som er gjennomført blant 1.068 av Private Barnehagers Landsforbunds (PBL) medlemmer i helgen, svarer bare 5 prosent av barnehagene at de mener de bør åpne igjen for fullt etter påske. 85 prosent av medlemmene mener at barnehagene ikke bør åpne.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL sier til VG at hun ikke er overrasket over det som kommer fram i undersøkelsen. Hun peker på at de som jobber i barnehage nå, har en spesiell arbeidshverdag.

– Det er umulig for dem å overholde vanlige smittevernsregler som håndvask og avstand slik man kan gjøre ellers i samfunnet. Derfor må man i så fall gå for en gradvis gjenåpning av barnehagene. Ikke full ordinær drift rett etter påske, sier hun til avisa.

