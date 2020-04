Hva skjer med 17. mai? Abid Raja har mange ideer!

– En idé vi i Kulturdepartementet har fått innspill på, og som vi har utviklet litt videre, er for eksempel om vi får til at hele Norge kommer ut og synger «Ja, vi elsker» på samme tidspunkt, sier Raja til NTB.

Fredag ble det klart at Venstre-statsråden får ansvar for å koordinere landets 17. mai-feiringer midt under coronapandemien. Han skal nå i gang med å utarbeide råd og retningslinjer for hvordan det skal gjennomføres.

Raja regner med at årets feiring blir uvanlig, men at påfunn som det nevnte sang-stuntet kan bidra til å gi folk positive minner.

– Det kan være klokken ett eller to. Folk kan stå på plenen eller på balkongen eller i huset sitt og bare åpne vinduet og synge. Det kan kanskje bli en av de tingene vi kan se tilbake på om noen år, og tenke at, jo, 2020 var det året vi sang «Ja, vi elsker» over hele landet samtidig, sier Raja.

Tiltakene avgjør

Over helgen bestemmer regjeringen seg for hva som skjer med de omfattende smittebegrensende tiltakene som er innført. Derfor venter 17. mai-ministeren til den avgjørelsen er på plass før han kommer med bastante uttalelser om for eksempel barnetogene.

– Vi kommer tilbake til barnetogene og eventuelt i hvilken form de kan avvikles i, sier Raja.

– Blir det tog foran Slottet?

– Det ser vanskelig ut. Såpass kan jeg strekke meg til å si, men vi har ikke konkludert.

– Ville det vært mulig å arrangere barnetog med dagens tiltak?



– Legger man dagens situasjon til grunn, så er svaret åpenbart.

Legger fram over påske

Selv om smittevernstiltak definitivt vil legge begrensninger, har Raja flere ideer om hvordan man likevel kan få en verdig feiring.

– Jeg har noen tanker om det. Jeg skal legge enkelte av de tingene fram over påsken, sier han.

Kulturministeren letter imidlertid litt på sløret, om hvordan det kan gjøres på skolene:

– Jeg snakket med noen for eksempel, som sa de kunne se for seg at den utvalgte som hadde tenkt å holde 17. mai-tale, kom på skolen og holdt den talen sammen med rektor. Og det ble strømmet ut til skolens nettverk sånn at andre barn kan sitte og se på det.

– Andre 17. mai-komitéledere har sagt til meg at de iallfall kommer til å gjennomføre kransenedleggelser. Det er en viktig ting å huske. Vi må minnes de som skal minnes.

17. mai-frokost uten venner

Raja ser for seg at folk kan markere nasjonaldagen hjemme hos seg selv, men er usikker på om det blir mulig å invitere venner over til feiringen.

– Det med venner er vi ikke så sikre på. Nå har vi jo denne fempersoners-regelen og to meters avstand. Det kan hende at det er andre forhold om tre uker, og det jo en stund igjen til 17. mai. Vi må avvente rådene som skal oppdateres.

– Hva skjer med korpsene?

– Det er også et spørsmål som vi må komme tilbake til.