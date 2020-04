Aftenbladet: Mann ble skutt i magen av politiet

Mannen, som er i 50-årene, ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus. Lørdag formiddag har politiet ingen opplysninger å komme med om tilstanden hans.

Overfor Stavanger Aftenblad bekrefter politiadvokat Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt at politifolkene skjøt flere ganger mot mannen. Etter hva avisa erfarer, traff minst to skudd ham i mageregionen.

Det var ved 19.30-tiden at politiet fikk melding om at det var avfyrt et skudd med våpen i luften utenfor en bolig på Dale i Sandnes kommune.