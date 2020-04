Nesten 1.500 døde på ett døgn i USA

USA har registrert 1.480 døde fra koronaviruset på 24 timer fredag. Det er ny rekord globalt siden koronaepidemien startet.

Det er annen dag på rad at det blir registrert over 1.000 døde i løpet av 24 timer i USA, og fjerde dag på rad at det er over 800 døde.

Kina hedrer sine koronadøde

Kina stoppet opp i tre minutter lørdag for å minnes over 3.000 pasienter og medisinsk personell som har dødd av koronaviruset.

Klokka 10 om morgenen stoppet folk på fortauene, mens biler, busser og tog blåste i hornene og luftvernsirenene ulte til minne om de døde.

5.519 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 311

Det var ved midnatt registrert 5.519 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 311 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 584 tilfeller.

Amerikanerne anbefales å bruke maske

Amerikanske myndigheter anbefaler amerikanerne å bruke ansiktsmaske for å beskytte seg bedre mot koronaviruset.

Det var president Donald Trump som kunngjorde anbefalingen om å dekke til ansiktet på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

Mann til sykehus etter brann i ubebodd bolig i Vestland

En mann i 50-årene behandles på Haukeland sykehus med ukjent skadeomfang etter en brann i en ubebodd bolig i Nordhordland i Vestland fylke.

– Uklart rundt personens tilknytning til boligen og hans posisjon når brannen startet, skriver Vest politidistrikt.