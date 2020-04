Influensasesongen over tidligere enn normalt

Norge er ferdig med influensasesongen, men snart over i pollensesongen. Folkehelseinstituttet sier at blir du syk nå, må du tenke at det kan være corona. Har du allergilignende symptomer, må du oppdatere deg på symptomene på covid-19, for de kan ligne. llustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix