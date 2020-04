LO og NHO sjokkert over skyhøye ledighetstall

– Norge skjelver nå. Vanlige arbeidsfolk betaler den tøffeste prisen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til de skyhøye ledighetstallene.

– Arbeidsledighet er som sement, og vi må for enhver pris hindre at den biter seg fast, sier han.

Fredag kom nye tall over arbeidsledige fra Nav, som viser at 412.000 personer, eller nærmere 15 prosent av arbeidsstokken, nå er helt eller delvis arbeidsløse. Folk som er blitt permittert på grunn av coronautbruddet, utgjør 90 prosent av nyregistreringene.

– Nesten umulig å bli kvitt

– Frykten for å miste jobben sprer seg dessverre i takt med koronaviruset selv. LO har derfor hele tiden under denne krisen vært opptatt av å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk. Om ledigheten får stivne og feste seg, er den nesten umulig å bli kvitt, sier Gabrielsen.

Samtidig sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at toppen trolig ennå ikke er nådd, og at flere må forberede seg på å stå uten arbeid framover.

– Vi skal tilbake til normalen, men det er bare å forberede seg på at ledighetstoppen neppe er nådd, sier Røe Isaksen.

Gabrielsen mener det er åpenbart at det vil være behov for flere, kraftfulle tiltak og en enda mer aktiv industri- og næringspolitikk fremover.

– Det er helt avgjørende at vi fortsetter å sette inn massive og målrettede tiltak for å hjelpe norske arbeidstakere og bedrifter, sier han.

– Sjokkerende

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener de nye ledighetstallene er sjokkerende og at det er hevet over enhver tvil at koronakrisen vil gjøre Norge fattigere.

Fakta om coronapandemien – om lag én million mennesker er smittet * 981.425 personer i 203 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 50.255 smittede er døde (5,1 prosent av de registrert smittede), de fleste i Europa. * 206.272 (21 prosent av de smittede) er nå friskmeldt. * Tilstanden for 37.207 (5 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. * Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 115.242 smittet, 13.915 døde, 18.278 friskmeldt. * Spania: 110.238 smittet, 10.003 døde, 26.743 friskmeldt. * USA: 227.061 smittet, 5.345 døde, 10.265 friskmeldt. * Frankrike: 56.989 smittet, 4.032 døde, 10.935 friskmeldt. * Kina: 81.589 smittet, 3.318 døde, 76.408 friskmeldt. * Iran: 50.468 smittet, 3.160 døde, 16.711 friskmeldt. * Storbritannia: 33.718 smittet, 2.921 døde, 135 friskmeldt. * Nederland: 14.697 smittet, 1.339 døde, 250 friskmeldt. * Tyskland: 81.728 smittet, 997 døde, 19.175 friskmeldt * Belgia: 15.348 smittet, 1.011 døde, 2.495 friskmeldt * I Norge er 4.935 smittet (48 døde), i Sverige er 5.466 smittet (282 døde), i Danmark er 3.355 smittet (123 døde), i Finland er 1.518 smittet (19 døde) og på Island 1.319 smittet (4 døde). Kilde: Worldometer, FHI, NTB

– Vi har falt dypere og raskere enn noen gang tidligere i etterkrigstid. Samtidig blir det vanskeligere og vanskeligere å opprettholde normal aktivitet, hvis også landene rundt oss går i dvale. Vi har et stort oljefond og gode velferdsordninger, men det er hevet over enhver tvil at denne krisen vil gjøre nasjonen fattigere , sier Dørum til Børsen.

– Jo lenger dette varer, jo flere bedrifter vil bukke under, og jo flere permitteringer vil bli omgjort til oppsigelser. Dersom mange nok skvises bort fra arbeidslivet, risikerer man at nasjonalformuen forvitrer. Det innebærer lavere forbruk, og mindre velferd i framtida, sier NHO-økonomen.

412.000

Tallene fra Nav fredag viser at 301.000 personer registrert som helt ledige ved utgangen av mars. Det utgjør 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på drøyt 314.000 personer.

I tillegg er over 97.000 registrert som delvis ledige, noe som gir en totalsum på 412.000 personer, eller 14,7 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten er høyest i Oslo, der 13,8 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid, og lavest i Nordland med 8,5 prosent.