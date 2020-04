Kvinne pågrepet for alvorlig knivstikking i Oslo

En kvinne er pågrepet, mistenkt for å ha påført en mann i 40-årene alvorlige eller kritiske knivskader i en leilighet i i Christian Michelsens gate i Oslo torsdag kveld. Klokka 0.40 opplyser politiet at en mann er kjørt sykehus med alvorlige til kritiske skader.

En kvinne er pågrepet og mistenkt for hendelsen. En mann som også var i leiligheten, har status som vitne.

Dyster rekord med 1.169 døde på ett døgn i USA

USA nådde natt til fredag, norsk tid, nok en dyster milepæl med hele 1.169 koronadødsfall på 24 timer, viser nye tall fra Johns Hopkins University. Det er det høyeste dødstallet som er registrert i noen land på 24 timer siden den globale epidemien startet.

Det forrige landet som hadde den dystre rekorden var Italia med 969 døde 27. mars.

Wuhans innbyggere advares om ny smittebølge

Risikoen for at koronaviruset skal få nytt liv i kinesiske Wuhan, hvor koronaepidemien startet, er stor, ifølge lederen for det kommunistiske partiet Wang Zhongli.

Han oppfordrer derfor de om lag 11 millioner innbyggerne som bor i Wuhan om å skjerpe sine smitterutiner og unngå å forlate hjemmet deres om det er mulig.

USA vil anbefale maskebruk

Trump-administrasjonen ferdigstiller en ny veiledning hvor de vil oppfordre de fleste, om ikke alle, til å bruke maske for å hindre koronaspredning. Anbefalingen vil spesielt gjelde de som bor i områder som er hardt rammet av samfunnsoverføring av viruset.

Medisinske masker vil være forbeholdt de som har direkte kontakt med de syke.

5.209 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 5.209 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 274 tilfeller siste døgn.

I alt 318 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 50 døde som følge av sykdommen.