Stor støtte til hytteforbudet i måling

Støtten til hytteforbudet er like sterk blant kvinner og menn, uansett hvor i landet folk bor og like stor i alle aldersgrupper, skriver TV 2.

10,8 prosent sier at de er uenig i forbudet, mens 2,6 prosent ikke har noen mening.

– Det forteller meg at det norske folk er opptatt av at vi er solidariske i denne situasjonen og med de kommunene som har bedt oss om at denne påsken må vi dessverre holde oss hjemme. Så er vi hjertelig velkommen tilbake senere. Det har det norske folk forstått, og det er de helt enige i, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.