Tusenvis av kunder uten strøm etter sterk vind

– Per nå er det 3.274 kunder som ikke har fått strømmen tilbake. Vårt anslag er at 10.600 kunder har vært påvirket av strømbrudd i løpet av dagen, sier kommunikasjonssjef Kjell Stamgård i Hafslund til NTB klokka 17.00.

Meteorologisk institutt har varslet om vindkast på rundt 20 meter per sekund i indre og lavereliggende områder sør for Mjøsa torsdag formiddag og ettermiddag.

Hafslunds kart viser at vinden har ført til strømbrudd i en rekke kommuner fra Halden i sør til Ullensaker i nord. Det er særlig i Østfold at vinden har skapt problemer, og Stamgård forteller at kunder i Halden kommune har manglet strøm i opptil fire timer.

Også i Skagerak Energi og Agder Energis områder har det vært problemer. Nesten 3.000 kunder hos Skagerak Energi manglet strøm ved 14-tiden torsdag ettermiddag.

I tillegg har politiet hatt en del utrykninger på grunn av vinden.

