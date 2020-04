Sparket politimann går til sak mot Politidirektoratet

Mannen har gått til sak mot Politidirektoratet (POD), opplyser hans advokat, forsvarer Einar Drægebø til Bergens Tidende.

Seksjonsleder Frode Aarum i POD bekrefter at de har mottatt en stevning.

Saken mot mannen startet i 2017. Politiet mente han hadde lest tekster som fremstilte overgrep mot barn. Han vedtok et forelegg på 15.000 kroner, men erkjente ikke straffskyld.

Mannen ble sagt opp som følge av saken, men klagde på oppsigelsen til Politidirektoratet. Han mener oppsigelsen er ugyldig.

I desember 2019 fastslo POD at oppsigelsen fra Vest politidistrikt var gyldig, og mannen måtte fratre sin stilling umiddelbart, opplyser Linda Endresen Birkeland, leder for HR- og HMS-staben i Vest politidistrikt.

Noen måneder tidligere hadde mannen blitt dømt i saken i tingretten.

Mannen krevde nemlig i 2017 at saken måtte etterforskes på nytt. Politiet mente at den nye etterforskningen avdekket nytt materiale mot mannen og tok derfor ut tiltale mot ham i 2019.

I oktober ble han i Bergen tingrett dømt for blant annet å ha lest tekster på nett om seksualisert vold mot spedbarn. Mannen nekter straffskyld for dette.