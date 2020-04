Forsvaret snur om beordring av sivilt ansatte

Forsvaret har innkalt fagforeningene for de sivilt ansatte til et møte i departementet i morgen, fredag.

Det skjer etter at man for en ukes tid siden la frem et utkast uten forhåndsdrøfting, noe som fikk blant annet NTL Forsvaret – som er den største fagforeningen blant sivilt ansatte i sektoren – til å reagere. Lederen, Stina Hassel, sa til ABC Nyheter at hun mente hele forskriften var unødvendig.

Nå sier Forsvarsdepartementet (FD) at forslaget bare er sendt ut på høring «i samsvar med den særskilte komitéens føringer om at partene i arbeidslivet skal involveres i spørsmål som berører arbeidslivets regler».

– Som en oppfølging av denne høringen har departementet invitert arbeidstakerorganisasjonene til et møte for å diskutere høringsinnspillene, og hvordan disse best kan ivaretas i den videre prosessen, skriver Lars Gjemble, FDs pressevakt, i en epost til ABC Nyheter torsdag morgen.



NTL fornøyd



Gjemble sier departementet er opptatt av å bevare det gode samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene, og at arbeidstakerorganisasjonene har vist «stor forståelse for at de alminnelige høringsfristene som normalt gjelder for denne type prosesser, ikke fullt ut kan etterleves i dagens situasjon».

Den nye tilnærmingen fra departementets side, vekker nå optimisme hos Stina Hassel:

– Her kan det virke som om Forsvarsdepartementet har tatt et skritt tilbake og det er bra. NTL Forsvaret imøteser en nærmere dialog med Forsvarsdepartementet om de spørsmålene forslaget til ny forskrift reiser, er hennes reaksjon torsdag formiddag.

– Vi er fornøyde med at forskriften ikke behandles så

Stina Hassel, leder NTL Forsvaret, mener forskriften er unædvendig. Foto: NTL

raskt som det først la an til slik at vi får en reell mulighet til å drøfte våre synspunkter med departementet. Vi forskutterer ikke resultatet av drøftingene, men forventer at departementet tar inn over seg de tydelige tilbakemeldingene fra NTL som har medlemmene som blir mest berørt av dette, skriver lederen i NTL Forsvaret.

– Ikke uinnskrenket fullmakt



Etter at det vidtrekkende forslaget ble kjent tidligere i uka, reagerte også stortingspolitiker Bjørnar Moxnes i Rødt:

– Dersom regjeringa kommer med en forskrift som likner på den de har sendt på høring, så kommer vi til å be om at den oppheves i sin helhet, skriver han til ABC Nyheter.

– Regjeringa må respektere den loven Stortinget vedtok, og ikke lage forskrifter som om den hadde fått flertall for sin egen kriselov med uinnskrenka fullmakter, mener Moxnes.

Rødt-politikeren mener regjeringen bryter med et helt sentralt prinsipp i kriseloven som ble vedtatt av Stortinget, nemlig at partene i arbeidslivet skal involveres i saker om regler i arbeidslivet.

– Dette forslaget gir fullmakt til å tilsidesette loven for å gjøre svært drastiske inngrep, som å beordre sivilt ansatte til helt andre deler av landet og å nekte dem å reise hjem etter endt arbeidstid.

Moxnes mener at de ansatte i Forsvaret har vist vilje til å strekke seg svært langt og ofre mye for å bidra i denne krisesituasjonen.

– Da er det ekstra uheldig at regjeringa bryter med Stortingets forutsetning om å involvere fagbevegelsen i sak som i så stor grad berører de ansattes rettigheter, skriver han.