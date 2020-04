Tre biler fikk skader i bilbrann på Bogerud i Oslo

En bil er totalskadd og to andre fikk skader på Bogerud i Oslo ved 1-tiden natt til torsdag. Politiet søkte uten hell etter en person som ble sett løpende fra stedet.

Den utbrente bilen er tauet inn for undersøkelser, som skal bringe på det rene om brannen var påsatt. Det har vært flere bilbranner i Oslo de siste to ukene som politiet mistenker er påsatt.

BBC: British Airways permitterer 80 prosent av staben

British Airways permitterer rundt 36.000 ansatte etter forhandlinger med fagforeningen Unite, ifølge BBC. Flyselskapet har på grunn av koronaepidemien allerede satt store deler av sine fly på bakken.

Partene skal ha kommet fram til en avtale etter over en uke i forhandlinger.

Seks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA

Et seks uker gammelt spedbarn er død i USA, ifølge Reuters det yngste offeret for koronaviruset verden har registrert. Connecticuts guvernør Ned Lamont kaller det en «en tragisk milepæl» og bekrefter dødsfallet på Twitter.

Han skriver at barnet ikke var ved bevissthet og ble brakt til sykehuset forrige uke, men at livet ikke sto til å redde. Ifølge guvernøren bekreftet en test utført tirsdag at spedbarnet var smittet av koronaviruset.

USA tror Kina skjuler koronatall

USA tror Kina med vilje har skjult omfanget av koronaviruset i landet, og har underrapportert både totale tilfeller og antall dødsfall, ifølge en klassifisert etterretningsrapport til Det hvite hus, melder Bloomberg. Offisielle tall fra Kina viser at 3.312 personer mistet livet, mens 81.554 er smittet.

Også Donald Trump antydet onsdag under en pressekonferanse at Kinas tall kan være uriktige.

280 flere registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 4.935 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 280 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 490 tilfeller.

I alt 325 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 44 døde som følge av sykdommen.