Virusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet

Aftenposten har analysert tall og fakta som foreligger om koronasmitte i Norge, med forbehold om at det er store mørketall fordi mange ikke testes.

Basert på dette kan det likevel sluttes at koronavirusets spredning bremser opp i mesteparten av landet, mens det øker på i Oslo og Viken fylker.

Det understøttes blant annet av at hvert fjerde påviste smittetilfelle i hele landet i dag, er i Oslo.

I tillegg til at 45 prosent av de innlagte covid-19-pasientene ligger på Ahus eller Oslo-sykehus, er rundt halvparten av alle dødsfallene hittil er knyttet til Oslo og Viken, ifølge VG.

I verden ellers viser erfaringene at de fleste blir smittet av familiemedlemmer og at virus sprer seg raskere jo mer tettbebodd det er i et område, der tiltak om å holde avstand til andre mennesker er vanskeligere å overholde.