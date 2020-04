Røde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet

Røde Kors bemanner 20 av de 150 vaktstasjonene de pleier å ha i fjellet i påsken.

– I en normal påske flytter vi beredskapen til fjellet. Det er tradisjonelt der nordmenn feirer påske. I år er mesteparten av påskeberedskapen der folk vil være – hjemme i egen kommune, sa landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps under en pressekonferanse onsdag.

Det betyr lengre responstid i fjellet.

– Det er viktigere enn noen gang at du har med utstyret du trenger for å ta vare på deg selv og andre, sa hun.

Forstår ikke alvoret

Også statsminister Erna Solberg (H) deltok på pressekonferansen. Hytteforbudet har dempet presset på beredskapen i fjellet mye, mener hun. Statsministeren hadde en klar melding til dem som eventuelt ønsker å utfordre forbudet.

– Mange nordmenn tror at de kan sette seg over smittevernregler og forstår ikke alvoret i situasjonen, sa hun.

Hun oppfordret dem til å se på resten av samfunnet.

Ikke stort offer å være hjemme

– Det er ikke et forferdelig stort offer å være hjemme. Jeg vet at nordmenn er opptatt av egen frihet og selvstendighet, men dette er tiden for å vise samhold, sa hun.

Hun oppfordrer også folk til å gå turer de mestrer.

– Ta de korte turene istedenfor de lange akkurat nå. Det er beredskap i fjellet, men det er egentlig sånn at vi bør ha den til dem som blir syke av andre ting, sa Solberg.

