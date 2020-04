Fylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu

Mange kommuner i Nord-Norge har innført egne karantener for folk som ankommer fra sør i landet, noe som har ført til mye debatt den siste tiden.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker har gjennomført lovlighetskontroll og opphevet kommunestyrets vedtak om den såkalte søringkarantenen, skriver VG.

Aspaker utelukker ikke at det samme vil skje med andre kommuner som har innført såkalt søringkarantene.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp) er ikke fornøyd og kritiserer Fylkesmannen for manglende veiledning av kommunene.

– Vi har ikke fått noen veiledning, og det er helt essensielt, sier Heimdal, som understreker at de etterkommer Fylkesmannens pålegg.

Bardu kommune vedtok 30. mars at alle som har oppholdt seg mer enn 24 timer sør for Nordland om å holde seg hjemme i 14 dager, et tiltak som var ment å gjelde fram til 6. april.

