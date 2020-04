Røde Kors og statsministeren om påskeberedskapen

Røde Kors-president Robert Mood presenterer sammen med statsminister Erna Solberg planene for påskens beredskap. Det er utstedt et foreløpig forbud for alle hytteeiere om å overnatte på hytta dersom den ligger utenfor kommunen de er bosatt i.

Dette forbudet gjelder foreløpig fram til 13. april, som er andre påskedag.

WHO orienterer om virusutbruddet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har pressekonferanse om spredningen av koronaviruset klokken 16 i Genève. Natt til onsdag advarte FNs generalsekretær António Guterres om at verden står overfor den mest utfordrende globale krisen siden andre verdenskrig.

Guterres sa det er risiko for at kombinasjonen mellom sykdommen og dens økonomiske påvirkning vil bidra til «økt ustabilitet, økt uro og økt konflikt»

Maskepåbud trer i kraft i Østerrike

Utdeling av masker eller munnbind skal begynne i butikker i Østerrike, til tross for knapphet på denne typen beskyttelsesutstyr for helsepersonell mange steder og et generelt råd fra WHO om ikke innføre slike tiltak.

Pressemøte før Nato-toppmøte på telefon

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holder digital pressekonferanse i forkant av torsdagens utenriksministermøte. Natos planlagte todagers møte med medlemslandenes utenriksministre er erstattet av en telefonkonferanse.

Møtet skulle opprinnelig vært holdt over to dager i Natos hovedkvarter i Brussel. I stedet blir det kortet ned til én dag.

Daglig pressemøte om koronakrisen

Helseminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) holder etter planen en felles, daglig pressebrifing om koronasituasjonen i Norge. Ved midnatt var det registrert 4.656 smittetilfeller i Norge.

Tirsdag var 39 mennesker registrert døde etter å ha fått påvist covid-19 i Norge.