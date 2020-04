Skuespillerforbundet ut mot permitteringer

Norsk Skuespillerforbund (NSF) stiller spørsmål ved grunnlaget for permitteringene av over tusen ansatte bare fra de nasjonale scenene og sier drøftingene med de tillitsvalgte flere steder har vært mangelfull.

Forbundsleder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund (NSF) mener ting har skjedd litt for fort når offentlig støttede teater har gått til permitteringer.

Trump advarer USA om tøffe dager

President Donald Trump advarer om at tusenvis av mennesker vil dø av koronapandemien i USA de neste ukene. Det er anslått at mellom 100.000 og 240.000 mennesker i USA kan miste livet.

– Dette kommer til å bli blant de tøffeste to-tre ukene vi noen gang har opplevd i landet. Vi kommer til å miste tusenvis av mennesker, sa presidenten på sin daglige pressebrifing tirsdag og advarte om «to helvetes dårlige uker».

Interndokument: Stockholms sykehus fulle i neste uke

Om en uke ventes sykehusene i Stockholm å være fulle, skriver Aftonbladet og viser til et interndokument. I prognosene ventes det at sykehusene i regionen vil være fulle allerede tirsdag 7. april. Toppen, hvor flest antall personer vil ha behov for behandling, ventes 29. april.

Leger fra primærhelsetjenesten skal få hurtigkurs til å kunne ta seg av døende koronapasienter i deres egne hjem, skriver avisen.

Japanerne venter minus i økonomien

For første gang siden 2013 er det ventet røde tall i Japans næringsliv, viser en ny undersøkelse. Tankan-indeksen, som gjennomføres hvert kvartal, viser en nedgang fra 0 til minus 8 de tre siste månedene.

Indeksen er en undersøkelse blant japanske næringslivsledere i rundt 10.000 bedrifter, og sammenligner antallet firmaer som mener økonomien går bra, med dem som mener den går dårlig.

4.656 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 210

Det var ved midnatt registrert 4.656 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 210 tilfeller siste døgn. I alt 318 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus, tre færre enn mandag.

Det var tirsdag registrert 39 døde som følge av sykdommen.