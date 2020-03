Trøndelagsforskere utviklet koronatest i rekordfart

Sykehuset i Trøndelag, St Olavs Hospital trenger ikke lenger å være bekymret for å gå tomme for testutstyr som kan påvise koronasmitte. De har laget sin egen test og kan være selvforsynte med flere hundre tester per dag. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix