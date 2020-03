Nakstad: Altfor tidlig å senke skuldrene

321 personer var innlagt på sykehus med koronavirus mandag, det var en økning på fire fra søndag. 97 av pasientene fikk mandag respiratorbehandling, som var seks flere enn søndag.

– Når vi ser på disse tallene, er vi glad for at det ikke er noen markant økning i antallet smittetilfeller og innleggelser fra dag til dag, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Trenden gir grunn til en behersket optimisme, men det er altfor tidlig å senke skuldrene. Vi har nok fortsatt store mørketall, og det er viktig at de vedtatte tiltakene som vi nå følger i Norge, opprettholdes til 13. april, og at vi ikke slapper av i de tusen hjem, fortsetter han.

Mæland med skryt til turfolk



Justis- beredskapsminister Monica Mæland (H) berømmer dem som i helgen fant alternative turløyper å bevege seg i.

– Jeg går ut ifra at flere enn meg har hatt en annerledes helg, men jeg håper at den har vært så bra som den kunne bli i den situasjonen vi er i, sa Mæland under den daglige pressekonferansen mandag.

– Jeg ser av ulike medieoppslag at veldig mange har funnet alternative turløyper, og det er veldig bra, fortsatte hun.

Tiltakene mot koronaviruset omfatter blant annet at ikke mer enn fem personer skal være samlet utendørs.