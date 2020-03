Hittil har regjeringen og helsemyndighetene vært gode på å informere rundt coronakrisen uten å skape panikk. De har holdt en pressekonferanse for barna og alle de løpende pressekonferansene blir tolket på tegnspråk.

Men nå er det faktisk slik at ikke alle Norges innbyggere forstår norsk. Akkurat nå er det uvesentlig om de burde forstå norsk eller ikke. Det som er viktig, er at vi må anerkjenne alles behov for kvalitetssikret informasjon og for inkludering.

Denne uken ble det ifølge NRK kjent at flere av de som har dødd av corona i Sverige, er svensksomaliere. Det fantes ingen informasjon på somali da viruset begynte å spre seg, og somalierne fortsatte å leve som før.

I Norge banker «bydelsmødrene» på dører for å informere om coronaviruset. De er bekymret for at mange ikke tar myndighetenes råd på alvor. Årsak: Dårlige språkkunnskaper og manglende tillit til det norske samfunnet.

Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus samarbeider nå om en podcast om corona på somalisk, arabisk, urdu, spansk og polsk. Det er godt tenkt – det haster å få ut budskapet!

Det er faktisk helt avgjørende at alle forstår hva som skal til.

Bergens Tidene skal ha honnør for at de fredag publiserte to tekster som også var oversatt til swahili og somali. Det er viktig.

«Jeg er leder for den frivillige organisasjonen Arawelo, og nå er jeg rett og slett bekymret for norsk-somalierne i Norge. Hvorfor? Jo, fordi jeg ser og hører at mange oss lever som vanlig, som om det ikke er nasjonal krise, eller at det ikke er coronavirus i det hele tatt», skriver Ayan Abdulle i Bergens Tidene.

Abdulles observasjoner er trolig korrekte. Resultater fra norskprøvene vinteren 2019 viser at 13 prosent trolig sliter med å forstå det som blir sagt på en pressekonferanse. Og 35 prosent har trolig utfordringer med å få med seg budskapet. Halvparten vil trolig slite eller synes det er vanskelig å lese offentlig informasjon på norsk. Det er faktisk et samfunnsproblem. Og i coronaens tid er det kritisk.

Jeg sitter ikke på fasiten, men jeg har to forslag:

Statsminister Erna Solberg kan spille inn en video hvor hun adresserer minoritetene i Norge på engelsk. Videoen kan tekstes på morsmålet til de fleste innvadrergruppene

Folkehelseinstiuttet har laget informasjonstekster og videoer om coronaviruset på 24 språk . Helsedirektoratet har også vært på ballen. Det er bra, men for å finne disse må man lete. Synliggjør dem bedre på forsiden og spre dem til målgruppene!

For at myndighetene skal lykkes med å slå ned coronaviruset, og etter hvert mykne opp de strenge restriksjonene slik at vi får hverdagen vår tilbake, må vi alle følge de samme retningslinjene. Det er faktisk helt avgjørende at alle forstår hva som skal til. Det kan ha stor betydning om én eneste smittet ikke opprettholder karantene eller om én potensiell smittebærer ikke hoster i albuekroken.

Inkluderingsarbeid er krevende, men som Solberg sa på en pressekonferanse 12. mars er det «helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten». Det lar seg faktisk ikke gjøre om ikke alle forstår.

(Kilder: SSB og Kompetanse Norge)