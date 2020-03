Fører frigjort etter kollisjon med tankbil

Føreren av lastebilen satt fastklemt etter ulykken og måtte frigjøres av nødetatene.

Klokken 12.27 melder Troms politidistrikt på Twitter at vedkommende er frigjort og sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med luftambulanse.

Politiet opplyser at kollisjonen skjedde på E6 ved Takvatnet like sør for Heia.