Rana opphever krav om karantene etter reise innad i Nord-Norge

– En nord-sør barriere mellom Nordland og Trøndelag vurderes som det viktigste tiltaket for å hindre at coronasmitte kommer til kommunen, sier kommuneoverlege Frode Berg i Rana til Rana Blad.

Det er likevel fare for at viruset kan spre seg fra andre steder i Nord-Norge. Kommuneoverlegen oppfordrer derfor alle til å ta forholdsregler for å hindre smitte og være observante på symptomer.

Reisende som kommer fra lenger sør i Norge, må fortsatt i to ukers karantene.

– En viktig del av endringen er at vi nå får regler som samsvarer mer med reglene i andre kommuner i Nord-Norge, sier Berg.

