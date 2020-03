92 beboere i boligblokk i Oslo overført til hotell etter coronasmitte

– Vedkommende som har testet positivt, er nå satt i isolasjon i en bolig i nærheten som bydelen disponerer, sier bydelsdirektør Marius Trana i bydel Alna til NRK.

De øvrige beboerne i boligblokken er nå flyttet til et hotell i Oslo sentrum, hvor de skal være de neste to ukene. De vil få matservering på rommene, opplyser Trana.

En av årsakene til at bydelen ønsket å flytte beboerne ut av blokken, var at de delte bad på gangen, samt et felles vaskeri.

Sju beboere, hvorav noen har hatt symptomer på smitte, er blitt igjen i boligblokken. De ønsket ikke å bli flyttet over til hotell.